Trovata morta in piscina, indaga la polizia A Torrette di Mercogliano

Dramma a Torrette di Mercogliano. Una donna di 61 anni, professionista, è stata ritrovata morta nella piscina di casa sua. Secondo le prime indagini, la donna, sarebbe scivolata ed è finita in acqua. Per la signora non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. La polizia sul posto ha avviato gli accertamenti. La salma ora è in ospedale per le verifiche e accertamenti del medico legale e verificare l'esatta causa della sua morte.