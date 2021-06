Scomparsa Moscatiello, le ricerche non danno esito Nessuna notizia dell'uomo da domenica

Ancora nessuna traccia di Antonio Moscatiello, il 57enne di Cervinara disperso da domenica 27 giugno. Sono continuate per tutta la giornata di oggi le ricerche nel paese caudino. Setacciata palmo a palmo la zona. Le ricerche del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) si sono concentrate in montagna, in alcune zone impervie, ma non hanno dato esito.