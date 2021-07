Ciclista precipita in un canalone dopo una scivolata di 15 metri, salvato Si tratta di un napoletano residente a Montesarchio

Si è concluso nella mattinata di oggi l'intervento di ricerca disperso iniziato nella tarda serata di ieri nel comprensorio del comune di Cervinara.

Un giovane uomo originario di Napoli ma residente a Montesarchio, era partito nel pomeriggio di ieri per un tour in bicicletta da Piani di Lauro a Cervinara, passando per la zona del Mafariello. Ha perso l'orientamento a causa del sopraggiungere della notte, precipitando lungo un canalone, in una zona impervia.

Immediati i soccorsi. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno rapidamente raggiunto la zona ed hanno iniziato le ricerche insieme ad altri soccorritori, alcuno dei quali già in zona per un'altra ricerca disperso.

Grazie alla collaborazione di conoscitori del posto è stato possibile individuare l'uomo in una zona impervia, dopo una scivolata di oltre 15 metri. I tecnici ed i sanitari del CNSAS lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e preparato per l'evacuazione con l'elicottero dei VV.F.

Alle operazioni hanno contribuito anche Polizia, Carabinieri, Protezione Civile di Rotondi, Cervinara e Paolisi e la centrale operativa 118 con ambulanza territoriale.