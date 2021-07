Smaltivano illegalmente reflui fognari, denunciate due persone In azione la Forestale di Forino

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.In particolare: i Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, all’esito di specifico controllo sullo smaltimento di reflui fognari da fossa settica annessa ad abitazioni non asservite da rete fognaria, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone di Aiello del Sabato che presso le proprie abitazioni detenevano una fossa settica danneggiata, dalla quale fuoriuscivano reflui fognari. I trasgressori non erano in grado di esibire alcuna documentazione relativa alla gestione e corretto smaltimento dei reflui fognari da fossa settica dall’anno 2018, integrando il reato di smaltimento illecito di reflui fognari.