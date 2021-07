Travolto dal trattore, muore 75enne di Chiusano San Domenico L'incidente mortale questa mattina

Ancora un incidente mortale nella campagne irpine. Muore schiacciato dal trattore un 75enne di Chiusano San Domenico. L'incidente si è verificato, questa mattina, in un terreno di proprietà della vittima. L'anziano stava effettuando dei lavori di pulizia del fondo, quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il suo trattore ha perso aderenza e si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato a terra e poi travolto dallo stesso cingolato. Inutili i soccorsi giunti immediatamente sul posto. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montella. Il medico legale inoltre ha accertato la causa del decesso, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari per il rito funebre.