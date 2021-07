Sparatoria in Viale Italia, arrestato il responsabile: in carcere un 55enne L’ordinanza firmata in serata dal gio de tribunale di Avellino

È in corso un'attività dei carabinieri di Avellino per la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di C.C, pregiudicato classe 66, accusato del tentato omicidio avvenuto la sera dei festeggiamenti per la semifinale degli europei di calcio. Per lui, stasera, è giunta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Avellino su richiesta del pm. Maggiori dettagli saranno resi noti dai carabinieri nella giornata di domani. Ricordiamo che la sparatoria è avvenuta in viale Italia e ha portato al ferimento di tre persone.