Incendio in un cantiere edile, indagano i Carabinieri Le fiamme nell'area dell'ex discarica RSU

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’incendio divampato la scorsa notte in un cantiere edile di Contrada per lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica RSU. Le fiamme hanno interessato un bagno chimico e due box contenenti materiali edili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Baiano.