Incendiata una Porsche Cayenne, nel mirino un imprenditore di Pratola Serra La macchina è di proprietà di un imprenditore del posto

È di probabile natura dolosa l’incendio divampato questa notte a Pratola Serra. Le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Porsche Cayenne, di proprietà di un imprenditore del posto. La macchina era parcheggiata nella pubblica via. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino e i Vigili del Fuoco.

Indagini in corso per risalire all'origine del rogo.