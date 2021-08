Ritrovata Daniela Carpentieri: sta bene Era con il suo cane in un capanno a Petruro

E' stata ritrovata Daniela Carpentieri, la 40enne di Petruro di Forino, in Irpinia, che si era allontanata da casa l'11 agosto. Con l'ausilio di un elicottero i Vigili del Fuoco di Avellino l'hanno recuperata in un capanno su una collinetta di Petruro in compagnia del suo suo cane. La donna e l'animale erano in buone condizioni e sono stati portati presso il campo sportivo di Forino dove una squadra dei caschi rossi ha dato alla donna la prima assistenza per poi affidarla alle cure dei sanitari e del 118.