Ariano, siringhe vicino alla chiesa, genitori allarmati: intervenite subito Nuovo appello urgente alle istituzioni, comune e forze dell'ordine dal popoloso rione Martiri

Ancora siringhe a terra nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria dei Martiri. A distanza di qualche mese arriva una nuova segnalazione. A sollevare il problema sono alcune mamme: "Davvero non se ne può più, qui ci sono bimbi che giocano e gente che passeggia. La situazione sta davvero degenerando. E siamo nelle vicinanze di una chiesa. Non si può restare in silenzio."

Lo stesso allarme era stato sollevato da un abitante, nel marzo scorso. Vi fu allora un intervento della polizia municipale, ma la situazione non è stata mai risolta. Viene rivolto un appello anche alla parrocchia ad adoperarsi nel limite delle sue competenze e alle forze dell'ordine. Le famiglie sono preoccupate.

Dal campetto della scuola elementare alle adiacenze di alcune palazzine e scalette. Sembrava in un primo momento un episodio isolato, come già detto cinque mesi fa ma la situazione invece sta dilagando e in maniera davvero preoccupante.