Acqua potabile inquinata in contrada Foresta ad Ariano: si indaga sulle cause Provvedimento di carattere contingibile ed urgente da parte del sindaco Enrico Franza

Acqua potabile inquinata in contrada Foresta via Nazionale ad Ariano Irpino. Provvedimento di carattere contingibile ed urgente per divieto di consumo emanato dal sindaco Enrico Franza.

All'alto calore servizi Spa distretto di Ariano Irpino, gestore del servizio idrico comunale, è pervenuta una segnalazione di alterate caratteristiche organolettiche dell'acqua distribuita in questa vasta area del territorio comunale. A seguito di ciò, l'ente ha predisposto immediati controlli gestionali e prelievi in diversi punti di contrada Foresta. I risultati analitici dei campioni esaminati hanno evidenziato che sono stati riscontrati inquinamento di origine fecale, valori di torbidità anomali e contaminazione microbiologica di origine ambientale.

La situazione al momento è monitorata. La Polizia Municipale ha immediatamente avvisato i residenti e titolari di attività commerciali recandosi sul posto con il proprio personale, oltre ad affiggere relativi avvisi. Mezzi pronti ad entrare in azione per eventuali rifornimenti di acqua in caso di urgenza.

I contenuti dell'ordinanza:

Tenuto conto che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Considerato, pertanto che:

Sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute e all'incolumità pubblica, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria, tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione, presumibilmente entro la prossima settimana. Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 31 del 2 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del sindaco quale autorità locale in materia sanitaria; Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al sindaco quale autorità sanitaria locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, considerata la necessità di emettere la presente ordinanza di divieto assoluto di utilizzo dell'acqua ad uso potabile ed alimentare, limitatamente alle utenze ubicate in contrada Foresta/Via Nazionale di Ariano Irpino, al fine di salvaguardare la salute e pubblica ed evitare conseguenze alle persone, fino al ripristino delle condizioni di conformità.

Ordina

Al fine di evitare potenziali pericoli, in via precauzionale, la sospensione dell'uso dell'acqua potabile limitatamente alle utenze ubicate in Contrada Foresta/Via Nazionale di questo Comune, fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento;

Impegna

La società alto calore servizi Spa a monitorare, in collaborazione con l'Asl di Avellino, dipartimento di prevenzione, lo stato di inquinamento dell'acqua distribuita in contrada Foresta/Via Nazionale, facendo obbligo alla stessa società di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio

L'ordinanza pubblicata all'albo pretorio e sul sito Internet del comune di Ariano Irpino è stata notificata al dipartimento prevenzione e igiene pubblica dell'azienda sanitaria locale di Avellino, all'alto calore Servizi Spa, al prefetto di Avellino, al commissariato di pubblica sicurezza e ai vigili urbani.