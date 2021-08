Esplode caldaia dei pomodori, lei si ustiona: è grave Il dramma in un casolare di campagna di Capocastello. La donna preparava la conserva

Esplosione in un casolare, grave una donna. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, alla frazione Capocastello di Mercogliano. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione è avvenuta a causa della combustione di gas presente nel casolare, dove la donna, insieme alla sua famiglia aveva preparato, il giorno prima, le bottiglie di pomodoro.

Con molta probabilità, infatti, a causare la deflagrazione, la perdita di gas dalla bombola utilizzata per la cottura della salsa. La donna il giorno seguente, infatti, ha attivato l'interruttore della luce e ha causato l'esplosione. Sul posto immediatamente il 118 che ha trasportato la donna all'ospedale di Bari, dove ora si trova in gravi condizioni. La donna ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo, la maggior parte, aglli arti inferiori.