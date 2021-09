Travolto da un Suv, Cervinara prega per il piccolo Davide Il bambino è ricoverato al Santobono. Stabili le sue condizioni. Prognosi ancora riservata

Cervinara prega per il piccolo Davide. Il bimbo di tre anni, investito da un’auto ieri sera in via Murillo. Le preghiere arrivano da borgo Pirozza, dove il piccolo vive con i genitori. Le sue condizioni sono stabili. Ieri sera, con un elisoccorso è stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo, secondo le prime indagini, è fuggito in strada improvvisamente, dove proprio in quel preciso instante transitava una macchina, un suv Jeep Renegade. La donna alla giuda della macchina non è riuscita ad evitare l’impatto e si è subito fermata per prestare soccorso. Dopodiché sul posto è arrivata un’ambulanza che, scortata dai carabinieri, ha trasportato il piccolo al Rummo di Benevento. Qui il piccolo Davide è arrivato in codice rosso. Immediatamente è stato disposto il trasferimento a Napoli. Intanto i carabinieri indagano sulla dinamica che ormai sembra chiara. Il paese caudino si è stretto attorno alla famiglia. Prega e spera in una pronta guarigione del piccolo Davide.