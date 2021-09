Furto all'interno della Pam: donna inchiodata dalle telecamere La denuncia ai carabinieri di Atripalda da parte della proprietà del noto supermercato

Furto all'interno della Pam Gestmartin di Atripalda in piazza Cassese. A fare la scoperta è stata la responsabile del punto vendita, dopo aver notato durante un normale giro di perlustrazione nella struttura un'anomalia tra gli scaffali. Mancava in pratica una confezione intera di 10 pezzi di repellente per zanzara che fino a poco tempo prima era integro e regolarmente in posizione di vendita. Poco distante inoltre è stato rinvenuto l'Imballo vuoto della stessa confezione. Da qui, il sospetto di un furto e il controllo delle telecamere di sicurezza, che hanno permesso di documentare l'azione compiuta da una donna poi allontanatasi con la refurtiva nella borsa, senza dare nell'occhio alle casse, dove mediante il pos aveva pagato due prodotti tra le mani. Alla luce di tutti gli elementi in possesso non è rimasto altro ai gestori della struttura di denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Atripalda per i relativi provvedimenti da adottare. Non è la prima volta che si verifica purtroppo un episodio del genere nei punti Pam dislocati nei vari comuni irpini, la maggior parte portati alla luce grazie alle telecamere e all'attenzione del personale.