Cervinara, domani il piccolo Davide sarà svegliato Ricoverato al Santobono la prognosi resta riservata

Sono ore di grande apprensione ma anche di speranza per il piccolo Davide, il bimbo di tre anni investito in via Pirozza a cervinara martedi scorso.

Domani i medici del Santobono di Napoli proveranno a svegliarlo dal coma farmacologico per monitorare le sue condizioni. Il bimbo non ha subito alcun intervento chirurgico.

La prognosi resta riservata. Per il bambino tutta la comunità di Cervinara e non solo è in angoscia. Ieri sera c'è stata una veglia di preghiera organizzata dai ragazzi dell'azione Cattolica insieme al parroco Don renato si sono ritrovati nella chiesa del Gesù Misericordioso per pregare insieme.