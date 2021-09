Destini incrociati per madre e figlia ad Ariano, morte a poche ore di distanza Michelina e Serafina insieme fino alla fine

Quando il destino è beffardo e non fa sconti. Quando la vita vera, reale non quella delle fiction supera ogni immaginazione. La triste storia di Michelina Ruccio 65 anni residente in contrada Centovie ad Ariano Irpino, malata di un male incurabile e della madre, Serafina Foffa, 90 anni, morte a distanza di poche ore l'una dall'altra toglie il fiato, ma soprattutto fa riflettere sulla caducità della vita e sugli scherzi atroci del destino.

Michelina, donna esemplare, madre premurosa di quattro figli, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, a causa del male che la affliggeva da tempo, l'anziana madre invece non aveva particolari patologie eppure il suo cuore ha ceduto qualche ora dopo il decesso della adorata figlia. Non le avevano ancora comunicato la ferale notizia quando Serafina, ospite ed accudita amorevolmente all’interno della Rsa Minerva, è spirata.

Coincidenze!? Premonizioni? Chiamiamole come vogliamo. Alla fine sono i segni di destini incrociati. Due funerali, uno dopo l’altro per consentire ai parenti di partecipare ad entrambi. Il primo si è tenuto stamane nel Santuario di San Liberatore. E’ qui che è stato dato l’ultimo saluto a Michelina. E il secondo, quello di mamma Serafina, si svolgerà domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri, partendo dal Centro Minerva, per poi riposare insieme nella loro tomba una accano all’altra, in pace e per sempre.