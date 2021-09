Domani l'ultimo saluto a Roberto, morto a 27 anni Il dramma di giovedì scorso

Oggi l'autopsia curata dalla dottoressa Carmen Sementa – per i familiari della vittima, rappresentati dall'avvocato Vincenzo Megna, il medico legale Oto Macchione -, domani pomeriggio alle 16 i funerali. Nel santuario Madonna di Fatima l'ultimo saluto a Roberto Alborelli, 27 anni, di Ariano Irpino, morto nella serata di giovedì in un incidente stradale: momento di cesura in un dramma al centro di una inchiesta del sostituto procuratore di Benevento Licia Fabrizi e dei carabinieri, nella quale è stata chiamata in causa una 22enne arianese – è difesa dall'avvocato Giuseppe Bellaroba – al volante della Golf coinvolta nello scontro con la moto Yamaha del giovane.

Teatro della tragedia, un curvone in discesa lungo la Variante : violentissimo l'impatto, in seguito al quale Roberto era stato sbalzato a distanza di alcuni metri, sull'asfalto. Niente da fare per lui, inutile ogni soccorso. Una notizia terribile, sotto choc la comunità, nella quale il 27enne era molto apprezzato.