Scontro ad Ariano all'incrocio Manna: due donne finiscono al Frangipane Trasportate entrambe in ospedale dai sanitari del 118

E' di due donne ferite il bilancio di un incidente avvenuto stamane lungo la strada provinciale 236 all'altezza dell'incrocio Manna-Fiumarelle ad Ariano Irpino. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una fiat panda e una daewo cruze. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane, la conducente di una vettura e la passeggera dell'altra, entrambe di Villanova del Battista. Le loro condizioni non desterebbero essessive preoccupazioni. Alla pattuglia della polizia municipale intervenuta, Anna Villani ed Alessandro Rossi la ricostruzione della dinamica dell'incidente.