Barricato in casa, nessun Tso al 32enne: trasferito al carcere di Bellizzi L'arresto al termine delle operazioni a Montella

E' stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il 32enne Luigi Moscariello, il giovane che ha tenuto col fiato sospeso l'intera Irpinia. Per il ragazzo il sindaco di Montella aveva chiesto il Tso, non confermato però dal medico, ed è stato trasferito nel carcere di Bellizzi, in attesa di nuove disposizioni del magistrato. Le stesse accuse sono state contestate al padre del giovane. Ricordiamo che i carabineri insieme alle squadre speciali hanno lavorato due giorni per riportare la calma. Il ragazzo si è barricato in casa con mezzi e armi speciali minacciando una strage.