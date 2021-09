Sorpresa dalle telecamere a rubare in un supermercato: indaga la polizia E' successo al Pick Up di località Manna ad Ariano Irpino

E' entrata all'interno di un supermercato e in maniera disinvolta è riuscita ad impossessarsi di alcuni prodotti, tra cui dentifricio e una bottiglia di rum. Un bottino pari a circa 150 euro. E' successo al Pick Up in via Manna, di fronte alla rotatoria Incontro di località Foresta. La donna dopo aver parcheggiato la sua vettura nel piazzale, si è recata all'interno. A fare la scoperta sono stati solo successivamente i titolari della struttura, dopo aver visionato dalle immagini interne la donna intenta ad infilare la merce nella sua borsetta di colore nero. Indagini sono in corso da parte della Polizia dopo la denuncia presentata stamane, al fine di identificare l'autrice del furto.