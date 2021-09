Minaccia di lanciarsi tra le auto: la Polizia evita la tragedia sulla Variante Paura ad Ariano per le sorti di un giovane gambiano, trasferito in ospedale ad Avellino

Lo hanno trovato disteso a terra, quasi al centro della carreggiata, in uno stato di forte agitazione e per riuscire a calmarlo, e metterlo al riparo, ai bordi della strada, non è stata davvero impresa facile per due poliziotti del commissariato Ciriaco di Roma di Ariano Irpino.

Il giovane di nazionalità gambiana, minacciava più volte di lanciarsi tra le auto in transito, mettendo in pericolo la sua incolumità e quella altrui. Ci aveva provato anche una donna in auto a calmarlo ma senza fortuna. Alla fine grazie alla delicata azione dei due agenti, insieme al personale del 118 intervenuto sul posto dalla sede centrale di via Maddalena e da Montecalvo Irpino, il giovane si è lasciato accompagnare in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Ma anche qui purtroppo, non sono mancati momenti di concitazione a seguito del rifiuto iniziale da parte dell'uomo di sottoporsi al tampone.

In supporto ai poliziotti e ai sanitari del pronto soccorso con in prima persona il direttore Silvio D'Agostino, un vigilantes di turno della Cosmopol, la cui presenza risulta essere sempre preziosa soprattutto in queste situazioni di emergenza nei pronto soccorso.

Dopo un'opera di persuasione e grazie ad un'attenta mediazione al giovane è stato somministrato il test e successivamente trasferito in ambulanza, scortato dalla volante della polizia alla città ospedaliera di Avellino, dove si trova attualmente in attesa di una valutazione più attenta.

Si tratta dello stesso giovane che nei messi scorsi, per alcuni giorni aveva fatto temere il peggio, lungo la statale 90 delle puglie, nel territorio di Grottaminarda e prima ancora in località Casone, lungo la strada che porta a contrada Orneta ad Ariano Irpino.