Paura a Montoro. Bomba carta contro la villetta di un professionista E' accaduto ieri sera alla frazione San Felice. La vittima un promotore finanziario

Il boato è stato avvertito intorno alle 23 e ha risvegliato tutti. Le persone sono scese in strada per la paura che fosse accaduto qualcosa di terribile, pensando finanche al terremoto. I residenti della frazione di San Felice, a Montoro, solo questa mattina hanno saputo che quel forte boato era dovuto a una bomba carta. L'ordigno, esploso nel giardino di una villetta in via vigna vecchia, di proprietà di un imprenditore montorese.

L’ordigno artigianale è stato lanciato nel giardino, con molta probabilità da un'auto in corsa. Lo scoppio è stato avvertito in tutta la zona e da lontano si vedeva anche del fumo. A dare l'allarme, naturalmente, lo stesso proprietario della villetta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Montoro ed i colleghi della Compagnia di Solofra guidati dal capitano Gianfranco Iannelli. I militari hanno ascoltato il proprietario dell’abitazione presa di mira che non ha saputo fornire indicazioni sull’autore del gesto. Ed effettuato i rilievi del caso. L'uomo è un professionista del settore finanziario. Al momento non si esclude alcuna pista. Dall'avvertimento legato al lavoro a quello di un'azione personale. La deflagrazione, fortunatamente non ha ha causato feriti, ma solo danni all'abitazione con vetri rotti e porta divelta. I carabinieri ora stanno cercando di rilevare le immagini delle telecamere presenti in zona, per verificare il passaggio delle auto.