Grottolella, escavatore in fiamme a Via Roma. Si indaga E' accaduto alle 2 della notte scorsa. Intervenuti i vigili del fuoco

Subito dopo le ore 02'00 della notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottolella in via Roma, per un incendio che ha interessato un escavatore. Le fiamme che hanno avvolto il mezzo meccanico sono state spente mettendo anche in sicurezza l'area.

Si indaga per scoprire la natura delle fiamme.non si esclude l'incendio doloso.