Ruba nocciole in un fondo privato e viene picchiato con una mazzola Scatta la denuncia per un 45enne di Quindici. Le indagini della polizia di Lauro

La polizia di Lauro ha denunciato un 45enne di Quindici ritenuto responsabile di lesioni, in danno di un 51enne, con pregiudizi di polizia, originario dello stesso comune. Il provvedimento è scaturito a seguito di segnalazione di una lite, nel corso della quale il 45enne, proprietario di un fondo agricolo, avrebbe aggredito con una “mazzola” il pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile del furto di nocciole dall’interno di un sacco. L'uomo trasportato in ospedale venne medicato con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti intervenuti sul posto, dopo aver espletato i primi accertamenti e raccolto elementi utili ad accertare la dinamica dei fatti, hanno rintracciato il 45enne “responsabile” dell’accaduto che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Nella circostanza a carico del proprietario del fondo agricolo, titolare di porto d’armi, oltre al sequestro del grosso martello trovato in suo possesso, è scattato il provvedimento di rito cautelativo delle armi in suo possesso, legalmente detenute.