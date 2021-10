Spaccio di eroina a Montoro: arrestato un 40enne Sorpreso davanti al bar dai carabinieri

La lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia condotta dai carabinieri del comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta ieri pomeriggio a Montoro dai carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Solofra, che hanno tratto in arresto un 40enne del posto e denunciato in stato di libertà un incensurato 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, hanno notato i due soggetti seduti al tavolo di un bar e, dopo averne scrutato i movimenti, li hanno bloccati nel momento in cui è stata ceduta la droga.

L’immediata perquisizione ha consentito agli operanti di rinvenire e sottoporre a sequestro 14 dosi di eroina e 165 euro in contanti.

Analoga sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’esito della perquisizione eseguita presso l’abitazione del 40enne, in parte occultata nell’armadio della camera da letto e in parte in un portaoggetti del soggiorno.

La droga, per un peso complessivo di circa 9 grammi, è stata sottoposta a sequestro, unitamente a un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per il confezionamento, rinvenuto nel corso della perquisizione domiciliare, nonché al denaro contante, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.

Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato invece deferito in stato di libertà il 35enne.