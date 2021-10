Bimbo investito ad Aiello: denunciato 25enne di Serino Le telecamere di video sorveglianza hanno consentito ai militari di ricostruire la sequenza

Bimbo investito, denunciato 25enne di Serino. "Lesioni personali stradali gravi" e "fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali" sono le accuse di cui dovrà rispondere il giovane di Serino, denuciato dai Carabinieri di Solofra, per aver travolto un ragazzino di 11 anni che viaggiava in strada in sella alla sua bicicletta. I carabinieri della stazione di Aiello del Sabato unitamente ai colleghi militari della città della Concia hanno individuato e denunciato il pirata della strada che, nella serata di sabato, ha investito lungo la provinciale che collega Aiello ad Avellino il piccolo Gabriele, 11 anni da poco compiuti. A finire nei guai un 25enne di Serino, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dell’investimento del ragazzino che in bici stava percorrendo la provinciale.Il piccolo Gabriele ha rimediato varie ferite. All’auto del giovane è stato possibile risalire grazie alle immagini della videosorveglianza fornite dal comune. Ed al lavoro investigativo condotto dai Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Solofra. Il 25enne è stato denunicato in stato di libertà, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro.