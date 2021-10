Coppola: in Irpinia gli incidenti stradali hanno un costo sociale di 400 milioni Il presidente Aci Napoli a Mercogliano in occasione della cittadinanza onoraria

Un riconoscimento che va oltre il legame tra Comune e cittadino ma che guarda dritto all’obiettivo dell’iniziativa. Ieri mattina la città di Mercogliano ha conferito al dottore Antonio Coppola, presidente Aci Napoli e Presidente del Comitato regionale degli Automobile Club della Campania, la cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta nel Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano, alla presenza di numerose autorità ed è stata occasione per parlare di sicurezza stradale. «Non è soltanto la mia festa - ha dichiarato Coppola - ma cerchiano di inculcare anche qui il seme della responsabilità soprattutto ai giovani. Il tema degli incidenti stradali rappresenta un’altra grande pandemia, ma che non ha un vaccino per eliminarla. In Irpinia la situazione degli incidenti stradali è molto grave e rappresenta un grave costo sociale per la popolazione di circa 400 milioni per una quota pro capite di 100 euro, ed è per questo - ha aggiunto Coppola - che anche qui cerchiamo di portare quel concetto di mobilità responsabile». Alla cerimonia era presente anche il Cardinale Crescenzio Sepe, che ha sottolineato il ruolo della Chiesa nell'ambito della sicurezza stradale. «Spinto da ideali fortemente umanitari che coincidono con quelli religiosi, si cerca di dare una risposta concreta a un dramma, come quello degli incidenti stradali che ogni anno portano a decine di morti e feriti – ha detto Sepe – noi ogni anno coinvolgiamo giovani anche attraverso la parrocchia per far prevenzione».