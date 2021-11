Raffica di furti nelle abitazioni di Montoro, i cittadini lanciano un sos Continua l'ondata dei furti. Ieri due abitazioni sono state svaligiate dai ladri

Nons si ferma l'ondata dei furti in provincia. A Montoro i ladri senza alcun freno hanno svaligiato altre due abitazioni nella giornata di ieri. Approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno forzato un balcone e sono entrati in casa. Dopo aver messo tutto a soqquadro hanno portato via oro e altri oggetti di bigiotteria. A dare l'allarme sono stati i proprietari che quando hanno fatto ingresso hanno ritrovato la casa sotto sopra. Subito è partito l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Montoro che hanno effettuato i rilievi.

Purtroppo il fenomeno dei furti non si arresta. La settimana scorsa in Prefettura è stato organizzato un tavolo con i sindaci dei territori più a ri schio per mettere a punto strategie per contrastare l'odioso fenomeno che sta creando un vero e proprio allarme sociale. Ed è per questo che i cittadini chiedino un aiuto alle istituzioni.