Feti gemelli morti, la Procura di Avellino apre un'inchiesta Il dramma che ha colpito una coppia di Mercogliano che ha sporto denuncia ai carabinieri

Si indaga sul decesso di due feti gemelli, quasi pronti per la nascita. La tragedia ha colpito una coppia di Mercogliano, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Avellino. I militari su ordine della Procura di Avellino hanno acquisito tutta la documentazione relativa alla gravidanza della donna, che era giunta quasi al termine della gestazione. Ha effettuato gli ultimi controlli di routine, e il suo ginecologo aveva già fissato il giorno del parto. La signora si è presentata in clinica e solo qui i medici hanno scoperto che il tracciato non rispondeva. Sotto choc la giovane che insieme al marito hanno deciso di sporgere denuncia. Nella giornata di domani dovrà essere conferito l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo dei piccoli. I familiari chiedono di sapere la verità sulla morte dei loro piccoli figli.