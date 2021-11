Casa abbandonata avvolta dalle fiamme, in azione i caschi rossi Al lavoro due squadre della sede centrale

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 16 di oggi sono intervenuti nel territorio di Montefredane in via Campo Di Fiume, per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione del posto, al momento abbandonata. Le fiamme che hanno interessato materiale vario depositato nei locali su due piani, sono state spente da due squadre della sede centrale del Comando di via Zigarelli, mettendo anche in sicurezza la struttura.