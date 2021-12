Condanna definitiva per un settantenne di Caposele: 4 mesi ai domiciliari I carabinieri della locale stazione hanno eseguito il provvedimento dell'ufficio esecuzioni penali

I carabinieri della stazione di Caposele hanno tratto in arresto un settantenne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando l’uomo si rendeva responsabile del reato di “porto di strumenti atti ad offendere”. Dopo le formalità di rito, l’anziano è stato associato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, dovendo scontare la condanna definitiva di 4 mesi.