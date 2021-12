Fiumi a rischio esondazione: in campo protezione civile e guardia ambientale Allerta Gialla su tutta la Campania fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre

Permane in Campania la perturbazione che sta portando piogge e temporali. Ancora fino alle 10 di domani mattina potranno verificarsi rovesci. Permane anche in assenza di precipitazioni il rischio idrogeologico per frane, caduta massi, allagamenti. Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza.

Corsi d'acqua a rischio esondazione in Irpinia. Sorvegliato speciale in queste ore il fiume ufita. Mobilitata la guardia nazionale ambientale di Ariano Irpino guidata da Giuseppe Cocca che sta effettuando, grazie all'apporto prezioso dei volontari, attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio interessato da frane e smottamenti. Particolare attenzione al fiume ufita nel comune di Melito Irpino. Controlli in atto anche nel Cilento e Vallo Di Diano. In prima linea il dirigente interregionale Antonio D'Acunto.

La protezione civile della regione Campania diretta con particolare attenzione da Claudia Campobasso raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al rischio idraulico e idrogeologico che al rischio neve anche in linea con i rispettivi piani comunali. Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo se dotati di pneumatici da neve. Prosegue intanto il supporto ai comuni interessati dal maltempo dei giorni scorsi da parte della Sala operativa regionale.