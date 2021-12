Incidente mortale nella notte: perde la vita 23enne di San Martino Valle Caudina Il dramma in via Variante intorno alle ore 2. Il sindaco: siamo distrutti

Incidente mortale in Irpinia: muore 23enne di San Martino Valle Caudina. La tragedia si è consumata la scorsa notte dopo le due. Da accertare la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolta la sola vettura guidata dal ragazzo di origini napoletane , ma cresciuto e residente da anni nel comune guidato dal sindaco Pasquale Pisano. G. B. le iniziali del 23enne, che la scorsa notte ha perso la vita nel tragico schianto. La comunità caudina è sotto choc per il tragico lutto, per l’ennesima vita spezzata su Via Variante, nel tratto compreso tra San Martino e Cervinara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bonea con, in supporto, l’arrivo di una squadra da Avellino. A coordinare i soccorsi del 118 e dei caschi rossi sono state le forze dell’ordine che hanno delimitato l’area del sinistro per consentire ai vigili del fuoco di consegnare il ragazzo ai sanitari del 118. Inutili i soccorsi di medico e operatori del servizio di intervento in somma urgenza. Per il 23enne non c’è stato nulla da fare. Il 23enne è morto prima di arrivare in ospedale al San Giuseppe Moscati di Avellino, dove la salma resta in attesa di eventuali decisioni dell'autorità giudiziaria. Secondo una primissima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del veicolo, una fiat 500 sbandando e finendo contro il muro che costeggia la strada. “Siamo distrutti - commenta il sindaco Pasquale Pisano -. Conosco personalmente la famiglia di questo ragazzo operarono e solare. Sono profondamente addolorato, come tutta la mia comunità, che si risveglia in questo freddo giorno di inverno nel dolore condiviso per una giovane vita spezzata. Proclameremo il lutto cittadino in paese nel giorno dei funerali. Ora chiediamo silenzio e preghiere per il giovane morto e per la sua famiglia travolta da questa immensa tragedia”.