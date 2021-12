Incidente sul Raccordo Av Sa, auto contro il guard rail: due anziani in ospedale L'incidente all'altezza dell'uscita Montoro Nord, in direzione Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, nel territorio del comune di Montoro, al km. 16,300 in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada contro il guard rail. A bordo del veicolo due anziani coniugi di 71 anni l'uomo e di 65 anni la donna. Dei due aveva la peggio il marito, il quale veniva trasportato presso l'ospedale di Mercato San Severino dai sanitari del 118 intervenuti. Sia l'area che l'auto sono stati messi in sicurezza.