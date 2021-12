Un cane avvelenato e uno disperso a Greci Indagini in corso da parte di carabinieri e Asl

Un cane avvelenato e uno disperso nella stessa zona. L'allarme arriva da Greci in Irpinia in località Montagna, una zona boschiva particolarmente impervia e lontana dal centro abitato.

Dell'accaduto sono stati in formati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le relative indagini, con il supporto del servizio veterinario dell'Asl. Nella Valle del Cervaro, parliamo di Greci e Montaguto si ricordano già simili episodi nel corso degli anni. Nel piccolo comune arbereshe della Campania in modo particolare gesti ignobili hanno riguardato in precedenza anche il centro del paese senza che sia stato trovato mai un colpevole. Ma in questa circostanza la matrice sembra essere diversa. Potrebbe quindi trattarsi di un caso isolato avvenuto a distanza di pochi giorni da una serie di episodi analoghi che hanno interessato contrada Valleluogo ad Ariano Irpino.

L'amarezza del sindaco di Greci Nicola Luigi Norcia: "Sono dispiaciuto e profondamente irritato per l’accaduto, un gesto vile che condanno senza remore. Dopo l’avvelenamento è stato fatto il possibile con intervento dei veterani dell’Asl e carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini del caso.

Il tutto è avvenuto lontano dal centro abitato in una zona boschiva e quindi sembra un gesto mirato ma di ciò riparleremo quando arriveranno i primi responsi delle indagini in corso.

Già in passato si sono verificati episodi simili e per questo abbiamo intensificato i controlli in modo particolare nel centro abitato, con le poche unità a disposizione risulta difficile effettuare controlli continui sull’intero territorio ma ad inizio anno nuovo dovremmo avere maggiori risorse a disposizione.

Non ci fermeremo e spero in breve tempo di ottenere i risultati sperati anche se niente ci potrà mai ripagare per la perdita di queste innocenti creature."