Furto con esplosivo al bancomat della Bper di Gesualdo, bottino da 50mila euro La conta dei danni alla banca di Gesualdo

Banda di ladri scatenati. I malviventi non si sono fermati neppure in questi giorni di festa. A Gesualdo, la scorsa notte, hanno fatto saltare il dispositivo bancomat della Banca Popolare Emilia Romagna, situata lungo Corso Italia. La banda di ladri è riuscita a portare via il contenuto dell'apparecchio per poi fuggire via. I ladri hanno utilizzato un potente esplosivo per far saltare in aria il bancomat. E il boato è stato avvertito dalla popolazione che ha pensato addirittura a un terremoto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano che hanno avviando tutti gli accertamenti. Hanno immediatamente visionato le telecamere della banca per studiare la dinamica dell'evento. Il bottino è di circa 50mila euro. I carabinieri hanno visionato le immagini anche dei negozi limitrofi. Pare che ad agire siano stati tre banditi. Due sono entrati in azione al bancomat e un altro guidava la macchina pronta per la fuga. Ora si contano i danni. Oltre al danno causato agli utenti e clienti che in questo periodo si recano in banca per prelevare, c'è il danno alla struttura. Per questo motivo l'istituto non ha potuto lavorare oggi ed è rimasto chiuso per il prosieguo dei lavori. «Ci creano un enorme disservizio – ha dichiarato un cliente all'ingresso dell'istituto – un episodio che ci lascia sconcertati. Purtroppo noi viviamo nell'illusione di vivere in un una provincia sana, poi capitano questi eventi e ci dobbiamo ricredere». I carabinieri hanno ascoltato il direttore della banca per un atto dovuto, dopodiché si è fatta la conta dei danni e la quantificazione del bottino. Il bancomat era stato caricato solo da qualche giorno e all'interno c'erano circa 50mila euro.