Cane ferito sul Raccordo a Serino: salvato dai poliziotti e cantoniere Anas L'intervento su segnalazione degli agenti sulla rampa di accelerazione dello svincolo di Serino

Questa mattina su segnalazione della Questura di Avellino, personale Anas ha ritrovato un cane meticcio, ferito, sulla rampa di accelerazione dello svincolo di Serino.

Il cantoniere lo ha soccorso e trasportato all'ASL veterinaria di Atripalda, la ASL lo ha poi trasferito presso l'Ospedale Veterinario di Monteforte Irpino (AV) per ricevere le cure necessarie. L'animale, docile e impaurito, si è fatot soccorrere e grazie all'intervento del cantoniere è stato trasportato in piena sicurezza presso i sanitari dell'Asl che lo stanno curando.

La notizia è stata postata sulla pagina social dell'Anas, e in poche ore ha raccolto centinaia di like e commenti, ma soprattutto di apprezzamenti per l'intervento degli agenti di polizia e operatori Anas, che ha evitato conseguenze serie per l'animale e automobilisti in transito.