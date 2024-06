Voto, ad Avellino affluenza al 24,17,%,: 1 elettore su 4 si è recato alle urne Sono già 11.074 gli elettori che hanno espresso la propria preferenza

Dopo la prima giornata di voto per le elezioni europee ed amministrative, alle 23 di sabato 8 giugno, l'affluenza ad Avellino è del 24,17%: 11.074 su 45.815 elettori si sono recati nei 72 seggi del capoluogo irpino.

Dei 42 comuni chiamati a rinnovare i rispettivi consigli comunali in provincia di Avellino il paese dove si è votato di più è stato Taurano con una percentuale che sfiora il 40% dei votanti (39,82%). Più basse le percentuali di votanti a Cassano Irpino (10,23%) e Zungoli (11,00%).

Affluenza media del 13,32% invece in Irpinia per le Europee. Anche in questo caso il paese dove c’è stata maggiore partecipazione alle urne è stato Taurano, dove ha già votato il 43,14% degli aventi diritto. Situazione inversa a Torella dei Lombardi (2,95%), Greci (3,71%), Conza della Campania (3,94%) e Cairano (3,53%). Le urne saranno di nuovo riaperte domani mattina dalle 7 e fino alle 23. Domani nuova tornata elettorale, poi via allo spoglio prima per le europee e da lunedì alle 15 si parte con le comunali.