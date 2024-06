Si stacca un sasso da una parete: feriti due alpinisti a Ripe della Falconara L'incidente è avvenuto in alta Irpinia a Montella. Provvidenziale intervento del Cnsas, Sagf e 118

Due alpinisti erano intenti a risalire una via di arrampicata a più tiri presso la falesia ‘alta’ delle Ripe della Falconara a Montella quando un sasso, staccatosi dalla parete, li ha travolti portandoli giù per 4-5 metri fortunatamente senza gravi conseguenze.

Uno dei due, incolume, ha allertato la centrale operativa GeoResq di Cassano Irpino tramite l’omonima app che ha attivato il soccorso alpino e speleologico della Campania, ambulanza ed elisoccorso 118 nonché il soccorso alpino della guardia di finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.

I Sanitari e tecnici del Cnsas assieme ai tecnici Sagf e all’equipaggio dell’ambulanza, hanno raggiunto i due e stabilizzato l’alpinista politraumatizzato per traferirlo in barella in un piazzale attiguo.

Qui è giunto l’elisoccorso 118 di Napoli che ha sbarcato al verricello elisoccorritore Cnsas, medico ed infermiere i quali hanno rivalutato il paziente e lo hanno trasferito in ambulanza in località Campolaspierto dove nel frattempo l’elicottero 118 di Napoli era atterrato. Caricato a bordo dell’elicottero il ferito è stato trasportato all’ospedale di Avellino.