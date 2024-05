Sicurezza sui luoghi di lavoro, prospettive e pratiche efficaci: focus ad Ariano La giornata di studio si terrà venerdì 17 maggio

La Conapi di Avellino, con il patrocinio della Conapi nazionale, ha organizzato una giornata di studio il prossimo venerdì 17 maggio, con inizio alle ore 8.00, all'interno del palazzetto dello sport di rione Cardito, nel piano di zona.

L'evento, dedicato alla formazione dei lavoratori, prevede un corso completo suddiviso in un modulo generale e uno specifico, conformemente agli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/08. Il modulo generale, della durata di 4 ore, sarà erogato in modalità Fad, mentre il modulo specifico, con la medesima durata, si terrà in presenza presso al Palasport di Ariano Irpino il giorno 17 maggio 2024.

Al termine del corso, sarà rilasciato gratuitamente l'attestato di formazione generale e specifica dei lavoratori, settore di rischio basso (8 ore)", certificato dall'organismo paritetico nazionale "Opn e Lav.".

Parallelamente, si terrà un convegno dal titolo "La sicurezza nei luoghi di lavoro: formazione, prevenzione e adempimenti normativi", programmato per le ore 12.15, con un breve intervallo per un coffee break.

Il programma:

Saluti Istituzionali: Basilio Minichiello, presidente Conapi nazionale, Michele Gubitosa deputato, Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino.

Presentazione attività Conapi nazionale Mirella Giovino, presentazione Conapi Avellino Enrico Lo Conte

Profili giuridico-legislativi e responsabilità penale: Domenico Gambacorta, Mario Bellizzi, Comandante Vigili del Fuoco di Avellino Rocco Crugnale, commercialista, Michele Del Gaudio Inail, Toni La Braca assessore Comune Ariano Irpino. Modera i lavori la giornalista Angelita Ciccone.