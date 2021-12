Litiga con la moglie e cade giù dal tetto: tragedia sfiorata in Irpinia Precipita al suolo nel tentativo di recuperare le chiavi lanciate sul tetto dalla donna

Litiga con la moglie, sembrerebbe in preda ai fumi dell'alcol, lei gli lancia le chiavi dell'auto sul tetto e lui nel tentativo di recuperarle precipita al suolo dal tetto finendo su un terrazzo. Notte movimentata a Villamaina in Irpinia. Una storia che solo per un soffio non è finita in tragedia. L'uomo, 39 anni, sposato e padre di tre figli è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino dove dopo le prime cure da parte dell'equipe medica del pronto soccorso è stato sottoposto ad intervento chirurgico da parte dei colleghi di ortopedia in attesa di essere successivamente trasferito. Sul posto a Villamaina è intervenuta tempestivamente da Grottaminarda una squadra dei Vigili del Fuoco. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.