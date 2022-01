Ennesimo black out elettrico a Melito Irpino: disagi per diverse famiglie Penalizzata ancora una volta località Difesa Grande: situazione insostenibile

Ennesimo black out elettrico a Melito Irpino. È bastata una spolverata di neve in località Difesa Grande per mandare ancora una volta in tilt la linea dell'energia elettrica. 24 famiglie costrette per ore ad arrangiarsi e quindi senza riscaldamento, acqua calda, senza collegamento internet, niente dad, did e smart working. Già dalle prime ore del mattino in alcune case si è verificato un calo di potenza, poi intorno alle 12 il distacco totale. In zona ci sono anche numerose aziende agricole-artigiane e anziani che fanno terapie con apparecchiature elettromedicali. Una situazione di enorme disagio. L’Enel qualche mese fa ha effettuato un intervento per sostituire dei cavi obsoleti, definito risolutivo, ma evidentemente non è così. In passato ci sono state situazioni in cui la contrada è rimasta senza energia elettrica per più di due giorni.