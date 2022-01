Si sente male dopo un rapporto sessuale con prostituta: muore 67enne di Montoro L'uomo era nella pineta in Litoranea nei pressi di Eboli

Un 67enne è stato colto da un malore improvviso e ha perso la vita in Litoranea, nei pressi di Eboli. L'uomo, originario di Montoro si è sentito male nella pineta che costeggia il mare, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Eboli, guidati dal comandante Emanuele Tanzilli. Non ci sono dunque dubbi sulla causa naturale del decesso.