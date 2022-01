Incidente a Taurasi, auto contro albero: durante i soccorsi feriti due pompieri Una carambola di auto in seguito all'intervento dei vigili del fuoco. Ferito anche un giovane

La squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, durante la mattinata di oggi, è intervenuta nel comune di Taurasi, sulla SP 57, via Progresso, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto che per motivo ancora da accertare è uscita fuori strada, abbattendo un albero. Alla guida della vettura una donna di 35 anni originaria di Taurasi, che è rimasta incastrata nell'abitacolo.

La stessa dopo essere stata estratta veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Purtroppo l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda ha avuto un epilogo diverso dal solito, in quanto durante le operazioni di soccorso un'altra autovettura è piombata su di un mezzo dei Vigili ferendo anche due pompieri, i quali sono stati anch'essi trasportati presso l'ospedale di Ariano per essere sottoposti a cure mediche. Ferito anche un ragazzo del posto il quale stava praticando footing.