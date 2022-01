Abusi edilizi a Rotondi, cittadino citato in giudizio L’imputato si avvarrà di tutti gli strumenti per dimostrare la sua innocenza

Decreto di citazione a giudizio per un cittadino della Valle Caudina accusato di aver eseguito dei lavori di realizzazione di organismi edilizi in una zona di rispetto ambientale del Comune di Rotondi. In particolare, a seguito dell’intervento sul luogo dei fatti da parte delle autorità competenti, sarebbe stato accertato che l’organismo edilizio è stato costruito in assenza del Permesso di costruire, senza un progetto esecutivo e senza direzione dei lavori da parte di tecnico qualificato. L’imputato, difeso dall’avvocato Giovanna Coppola, si avvarrà di tutti gli strumenti previsti dalla legge per dimostrare la propria innocenza.