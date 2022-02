In fiamme baracca di legno e lamiere, salvati 5 asini I proprietari li hanno messi al sicuro prima che il rogo avvolgesse la struttura

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 17'30 sono intervenuti a Pratola Serra, in via Pezze, per un incendio che ha interessato una baracca in legno e lamiere con al suo interno legna e paglia.

Due le squadre che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Dentro la baracca vi erano presenti anche cinque asini, e i proprietari hanno fatto appena in tempo a metterli in salvo, prima che le fiamme avvolgessero l'intera struttura.