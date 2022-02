Auto impantanata nella neve, soccorsi due giovani Messi al sicuro nel Santuario di Montevergine

In serata ancora lavoro per i Vigili del Fuoco di Avellino, chiamati ad intervenire per il recupero di un'autovettura rimasta impantanata nella neve a Campo Maggiore, Montevergine. I due giovani occupanti la vettura sono stati messi al sicuro all'interno del Santuario.