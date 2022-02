Bisarca in fiamme a San Michele di Serino: in azione due autobotti dei vigili Mezzo pesante distrutto. Le fiamme localizzate dalla motrice

Paura a San Michele di Serino. I Vigili del fuoco di Avellino durante la mattinata, sono intervenuti in una zona periferica, per un incendio che ha interessato una bisarca. Due le squadre intervenute le quali hanno spento le fiamme localizzate alla motrice del mezzo, mettendo in sicurezza l'area. Si indaga sulla natura del rogo, ma molto probabilmente su tratta di un fatto accidentale. Il grosso mezzo invece è andato completamente distrutto.