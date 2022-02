Ai domiciliari a Montefredane: al controllo non era a casa, denunciato 60enne Il 60enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino hanno denunciato un 60enne della provincia di Salerno per evasione. L’uomo, agli arresti domiciliari nel comune di Montefredane, al momento del controllo non era presente nell’abitazione prevista per tale misura restrittiva.

Dopo poco i carabinieri hanno notato il detenuto alla guida di un’auto, fermato e condotto in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il 60enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai carabinieri, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.