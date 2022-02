Incidente a Mercogliano: dottoressa muore investita da un'auto Ancora da accertare la dinamica. E' caccia al pirata. Sul posto carabinieri e municipale

Incidente mortale in via Marconi a Mercogliano. E' accaduto intorno alle 19.30. Una donna, di 68 anni, residente a Sant'Angelo a Scala, ma medico di base a Mercogliano, aveva appena finito di fare studio in via Marconi. La donna stava attraversando, quando una vettura l'ha presa in pieno. La dottoressa è finita al suolo. Quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per lei non c'era più nulla da fare.

In fase di indagine la dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri e della polizia municipale di Mercogliano. La persona che ha investito la dottoressa non si è fermata per prestare soccorso. Ma le immagini delle telecamere installate sul posto contribuiranno a rendere più chiara la dinamica.